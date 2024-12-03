برلماني لوزارة التضامن: كرهتونا في كلمة لائحة تنفيذية

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين.

في كلمته أمام ممثلي وزارة التضامن، احتد البياضي قائلاً: “انتو كرهتونا في كلمة لائحة تنفيذية! حتى القوانين اللي بتطلع كويسة، بتبوظوها بلوائح تنفيذية سيئة، أو اللوائح ما بتطلعش أصلاً زي اللائحة دي.”

وأضاف النائب: “القانون نصّ على أن اللائحة تصدر خلال 6 شهور بحد أقصى، والـ6 شهور خلصوا من شهرين.” ثم تساءل ساخرًا: “انتو مستنيين المسن لما يبقى عنده 90 سنة علشان يستفيد من القانون؟!”

وأشار البياضي بأسف إلى أن القانون لا يفرض عقوبة على الحكومة في حال تأخير صدور اللائحة التنفيذية، لكنه أكد: “إحنا من حقنا نجيب رئيس الحكومة والوزراء ونحاسبهم.”

من جهتهم، أوضح. ممثلو وزارة التضامن أنهم انتهوا من إعداد اللائحة وقدموا النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء في 9 أكتوبر. لكن البياضي علّق على ذلك بقوله: “اللجنة ابتدت متأخر! ابتدت يوم 9 أغسطس، يعني بعد 4 شهور من التصديق على القانون. ودلوقتي الكورة حدفتوها على رئيس الوزراء، وأنا هافضل متابع لغاية ما تصدر اللائحة.”