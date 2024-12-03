رسميًّا.. رباعية الزمالك تطيح بمدرب غزل المحلة أحمد عيد عبد الملك

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن عدم الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي.

أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة، استقالته من تدريب زعيم الفلاحين، بعد الخسارة من الزمالك أمس الإثنين على ملعب استاد المحلة برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاء هذا الإعلان، عبر الصفحة الرسمية للمدير الفني أحمد عيد عبد الملك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل أن يقرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة بقبول استقالته من منصبه.

وتقدم مجلس إدارة نادي غزل المحلة بخالص الشكر للكابتن أحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

كشف حساب أحمد عيد عبد الملك مع غزل المحلة

ويرحل أحمد عيد عبد الملك عن زعيم الفلاحين، بعدما قضى فترة على رأس الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بعد نجاحه في العودة بالفريق إلى الدوري الممتاز مجددًا.

وكان غزل المحلة تعادل مع الإسماعيلي وخسر أمام طلائع الجيش في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري، قبل أن يقود أحمد عيد عبد الملك، غزل المحلة للفوز الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على حساب الجونة بهدف للا شيء، قبل الخسارة برباعية نظيفة من الزمالك في رابع الجولات.