نسمة محجوب تعود بـ"الناس حواديت"

طرحت الفنانة نسمة محجوب أغنيتها الجديدة "الناس حواديت" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية، بالإضافة إلى محطات الراديو، الأغنية من كلمات سالم الشهباني، ألحان كريم نيازي، وتوزيع كريم أسامة.

تتميز الأغنية بالطابع الاجتماعي العميق، حيث تسلط الضوء على حكايات الناس وأسرارهم في الحياة اليومية. للترويج للعمل، نشرت نسمة عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو دعائيا وملصقاً للأغنية، معلقة: "الناس حواديت، حكايات الدنيا بتكتبها.. أغنية جديدة 03.12.2024". حظيت الأغنية بتفاعل كبير من جمهورها الذي عبّر عن حماسه لسماعها.

تُعد "الناس حواديت" استمراراً لمسيرة نسمة الإبداعية، حيث أطلقت في سبتمبر الماضي أغنية "مش شاغلين بالنا"، والتي نالت نجاحاً واسعاً، وكانت من كلمات محمد بحيري وألحانها الشخصية، مع توزيع معتز ماضي.

كلمات أغنية "الناس حواديت"

الأغنية تتناول نظرة فلسفية عميقة للحياة، حيث تصف البشر كحكايات متشابكة ومليئة بالتفاصيل، رغم اختلافاتهم الظاهرة. ومن كلماتها:

الناس حواديت، حكايات الدنيا بتكتبها

الناس شبابيك وبيوت مقفولة على صحابها

الناس أسرار، جوابات ما تبان من عنوانها

الناس أعمار وساعات مرهونة بزمانها

بهذا العمل الجديد، تواصل نسمة محجوب إثبات قدرتها على تقديم أغانٍ تجمع بين الإبداع الموسيقي والرسائل الإنسانية.