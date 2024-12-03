ختام فعاليات المسابقة الفنية للفنون التشكيلية بالمنيا

اختتمت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، المسابقة الفنية بتقييم مسابقة التصوير الفوتوغرافي والتي استمرت طوال شهر نوفمبر2024

الجدير بالذكر انه قد تم الإعلان عن المسابقة وقد تم توزيع النشرة علي الإدارات الفرعية ليتم الاعلان عنها بمراكز الشباب طوال شهر نوفمبر.

وقد تم تسليم الأعمال بإدارة تنمية الشباب ليتم التقييم بمعرفة المختص من قبل دكتور نادر ظريف بجامعة المنيا كلية الفنون الجميلة.

وقد شارك بالمسابقة 30 شابا وفتاة، وأسفرت النتيجة عن افضل الأعمال ليفوز بها عدد 3 أعضاء، وهم الفائز بالمركز الأول العضوة أسماء عبد التواب عبد الرحمن من مركز شباب تونا الجبل بملوي، الفائز بالمركز الثاني العضو عبد الرحمن أحمد أمين من مركز شباب اشروبة ببني مزار، الفائز بالمركز الثالث العضو فريدي عماد فوزي من مركز شباب ديرمواس.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا واشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب واحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ مدير إدارة تنمية الشباب مصطفى كامل.