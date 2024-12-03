استمرار تنفيذ تدريبات الذكاء الاصطناعي AI بالمراكز المجتمعية بالمنيا

نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا سلسلة من تدريبات الذكاء الاصطناعي AI بالمراكز المجتمعية، يأتي ذلك في ضوء الاحتفال بالأسبوع العالمي لعلوم الحاسب خلال الفترة من ٢٦ نوفمبر إلي ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤.

جاء ذلك ضمن تنفيذ مبادرة طور وغير تحت رعاية رئيس الوزراء بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

ويتم التنفيذ على فترتين صباحي ومسائي ( بمديرية الشباب والرياضة - مركز شباب دماريس - مركز شباب المدينة أ - مركز شباب ديرمواس - نادي ملوي)

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا واشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، واحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ ايمان عليوه مدير إدارة تمكين الشباب ومنسق التدريب محمود شحاته.

