عودة تشواميني.. قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا الأربعاء، ضيفًا على نظيره أتلتيك بلباو بملعب سان ماميس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو عودة الفرنسي أوريلين تشواميني، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويزين قائمة الملكي لمواجهة بلباو، كيليان مبابي بجانب جود بيلينجهام ورودريجو جوس، بالإضافة إلى براهيم دياز.

ويستمر غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد للإصابة، التي تبعده عن الملاعب لمدة شهر، بعدما تعرض لإصابة عضلية قبل مباراة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الرابع وفي رصيده 26 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، أوريلين تشواميني.

وفي الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز، جونزالو.