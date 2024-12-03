وكيل تعليم الجيزة يتفقد سير العمل بمدارس منشأة القناطر وأوسيم

قام سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية تفقد خلالها مدارس إدارتي منشأة القناطر وأوسيم، برفقة محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية. وشملت الزيارة العديد من المدارس في نطاق الإدارتين، حيث تم التوجيه بتحسين الأداء وتعزيز المتابعة والنظافة والصيانة.

بدأت الزيارة بمدرسة الشهيد محمد عادل أحمد الطويل للتعليم الأساسي، حيث قرر وكيل الوزارة مجازاة مدير المدرسة نتيجة للإهمال في أعمال السباكة ونظافة المدرسة. كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في التعليم والبنية التحتية.

انتقل عطية بعدها إلى مدرسة المصطفى الثانوية، حيث وجه بضرورة الاهتمام بالتقييمات المدرسية وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، كما شدد على أهمية متابعة سجل المتابعات الخاص بالمدير، وضرورة متابعة دفاتر الإعداد الخاصة بالمعلمين.

وفي مدرسة الجلاتمة الجديدة للتعليم الأساسي، أوصى عطية بتكريم معلمات رياض الأطفال المتميزات، وهن مروة سيد أنور، أمل سعيد محمد، ابتسام عبد المنعم فهيم، وندى مرسي أحمد، تقديرًا لإخلاصهن وتفانيهن في العمل. كما اختتم الجولة بزيارة مدرسة المناشي الابتدائية القديمة، حيث شدد على أهمية الاهتمام بالسجلات المدرسية، وخاصة سجل القرائية 26، وأكد على ضرورة تنفيذ الخطة العلاجية ونظافة المدرسة.

وفي إدارة أوسيم التعليمية، تفقد عطية مدرسة برطس الإعدادية المشتركة، حيث اطلع على سير العمل وتنفيذ التعليمات التي وجهها الأسبوع الماضي. ووجد أن مدير المدرسة تقاعس في تنفيذ بعض الإجراءات، فأصدر توجيهًا بتكليف مدير المرحلة بتواجد مستمر في المدرسة، وأمر بسرعة استعجال قرار الشؤون القانونية بحق مدير المدرسة المتقاعس.

كما قام وكيل الوزارة بزيارة مدرسة الأمل للتعليم الأساسي، حيث وجه بتغيير لافتة المدرسة والاهتمام بأعمال النظافة، خاصة في دورات المياه، بالإضافة إلى القيام بالصيانة الدورية والتأكيد على استخدام المشاركة المجتمعية في الأعمال الخدمية.

وفي ختام الجولة، زار عطية مدرسة بشتيل للتعليم الأساسي، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس وصيانة الكهرباء، وضمان صيانة دورات المياه والنجارة بشكل دوري. كما أوصى بتوثيق كافة أعمال النظافة والصيانة عبر فيديوهات لضمان متابعتها المستمرة. وأكد أن النظام والمتابعة المستمرة هما أساس التقدم الحضاري في التعليم.