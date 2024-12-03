“الخدمات البيطرية”: جهود مكثفة للتقصي الوبائي للحفاظ على الثروة الحيوانية

صرح الدكتور ممتاز شاهين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن الهيئة تكثف جهودها لاستمرار نشاط التقصي الوبائي للأمراض بفحص الأعراض الاكلينيكة الظاهرة طبقا للحالة التعريفية لكل مرض لضمان سلامة الثروة الحيوانية في أنحاء الجمهورية كافة .

وخلال شهر نوفمبر 2024، نفذت فرق التقصي الوبائي التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية عددًا كبيرًا من الزيارات الميدانية، شملت 404 قرى، و3979 منزلًا، و39 سوقًا للماشية، ضمن إطار استراتيجي شامل يهدف إلى رصد الأمراض الوبائية المحتملة والوقاية منها.

وخلال تلك الزيارات، تم فحص ما يلي:

• 21814 رأسًا من الأبقار

• 14510 رأسًا من الجاموس

• 22178رأسًا من الأغنام

• 6264 رأسًا من الماعز

• 403 من الجمال

• 1776 من الدواب

• 234553 من الدواجن

وأظهرت النتائج أن الحالة الظاهرية للحيوانات سليمة، مما يعكس كفاءة الجهود المبذولة في تعزيز الصحة الحيوانية.

وأكدت الهيئة أن استخدام برنامج ARC GIS لإجراء المسح الوبائي الشامل ساهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن بؤر الأمراض واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، بما يعزز من حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في البلاد.

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