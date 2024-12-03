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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق 3 منشآت تجارية تدار بدون ترخيص خلال حملة مفاجئة بالمنيا

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وجه عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا  نائبه محمود ابو كريشه بقيادة حملة للتفتيش على رخص المحال التجارية.

وتبين وجود منشآت تدار بدون ترخيص بالرغم من انذارهم  أكثر من مرة وصدور قرار غلق لتلك المحال، وتم تنفيذ ٣ قرارات غلق إدارى بحى وسط المدينة.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا باصحاب المحال التجارية بسرعة التوجه لمركز إصدار التراخيص بمجلس المدينة لتقنين الأوضاع والعمل من خلال القانون طبقا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٤م .

تم ذلك بحضور شيماء مدير مركز اصدار التراخيص، ومدير الأمن الصناعى، ومدير البيئة، ووليد مدير التراخيص بالمحافظة ، وحمادة ابو خف مدير الاشغالات وفريق العمل المعاون له .

أخبار محافظة المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا