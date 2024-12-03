محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات واستعدادات الوحدات المحلية لموسم الشتاء

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتفقد اصطفاف معدات وسيارات الوحدات المحلية لمراكز جنوب المحافظة " المنشاة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام"، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف، لمتابعة استعدادات تلك الجهات لمجابهة موسم الأمطار والسيول، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري، والدكتور هاني فؤاد رئيس إسعاف سوهاج .

وقد اطمأن المحافظ على جاهزية كافة المعدات والآليات المخصصة لمواجهة الأمطار والظروف الجوية السيئة التي قد تشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة التأكد من صلاحية جميع المعدات مثل سيارات الشفط، والجرارات، واللوادر، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية فرق العمل المدربة في كافة الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، سواء الوحدات المحلية أو الأجهزة التنفيذية، لضمان استجابة سريعة وفعّالة في حال حدوث أي تقلبات جوية، مشددًا على ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية للمحافظة من مصارف مياه الأمطار، ومخرات السيول، والتأكد من خلوها من أي عوائق قد تعرقل تصريف المياه.

وخلال الجولة تابع محافظ سوهاج مناورة لجميع السيارات والمعدات المشاركة بالاصطفاف للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي طوارئ أو أزمات، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل جهودها لتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة التحديات التي قد تنشأ خلال فصل الشتاء، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

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