ads
الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات واستعدادات الوحدات المحلية لموسم الشتاء

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتفقد اصطفاف معدات وسيارات الوحدات المحلية لمراكز جنوب المحافظة " المنشاة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام"، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف، لمتابعة استعدادات تلك الجهات لمجابهة موسم الأمطار والسيول، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري، والدكتور هاني فؤاد رئيس إسعاف سوهاج .

وقد اطمأن المحافظ على جاهزية كافة المعدات والآليات المخصصة لمواجهة الأمطار والظروف الجوية السيئة التي قد تشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة التأكد من صلاحية جميع المعدات مثل سيارات الشفط، والجرارات، واللوادر، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية فرق العمل المدربة في كافة الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، سواء الوحدات المحلية أو الأجهزة التنفيذية، لضمان استجابة سريعة وفعّالة في حال حدوث أي تقلبات جوية، مشددًا على ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية للمحافظة من مصارف مياه الأمطار، ومخرات السيول، والتأكد من خلوها من أي عوائق قد تعرقل تصريف المياه.

وخلال الجولة تابع محافظ سوهاج مناورة لجميع السيارات والمعدات المشاركة بالاصطفاف للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي طوارئ أو أزمات، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل جهودها لتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة التحديات التي قد تنشأ خلال فصل الشتاء، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

1000018413
1000018413
1000018411
1000018411
1000018421
1000018421
1000018423
1000018423
1000018425
1000018425
1000018419
1000018419
1000018433
1000018433
1000018431
1000018431
1000018429
1000018429
1000018435
1000018435
1000018437
1000018437
1000018427
1000018427
1000018409
1000018409
1000018405
1000018405
1000018395
1000018395
1000018397
1000018397
1000018399
1000018399
1000018415
1000018415
1000018407
1000018407
1000018417
1000018417
1000018401
1000018401
الأمطار الامطار والسيول الدكتور محمد عبد الهادي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج هيئة الإسعاف تصريف المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوهاج فصل الشتاء مخرات السيول موسم الأمطار والسيول مياه الشرب والصرف الصحي موسم الشتاء موسم الامطار