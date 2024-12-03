مكتبة الإسكندرية تُناقش حياة الفيلسوف زكى نجيب محمود.. غدًا

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي ندوة علمية بعنوان "زكي نجيب محمود... الفيلسوف الأديب" وذلك يوم الأربعاء، 4 ديسمبر 2024، من الساعة 10.00 صباحًا إلى 3.00 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

يفتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الندوة، ويشتمل البرنامج على ثلاث جلسات تبدأ الأولى في تمام 10.30 صباحًا ويرأسها الدكتور مصطفى النشار وتتناول السيرة الذاتية لزكي نجيب محمود كما كتبها هو، وتحولات في فكر زكي نجيب محمود، وزكي نجيب محمود إنسانًا.

وتتناول الجلسة الثانية التي تبدأ في تمام 12.00 ظهرًا ويرأسها الدكتور مجدي الجزيري عددًا من المحاور هي: حساب الاحتمالات في ضوء مذهب زكي نجيب محمود الفلسفي، وسبل التقدم عند زكي نجيب محمود، وتحليل نقدي لخطاب البلاغة والنقد عند زكي نجيب محمود.

أما الجلسة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ من 1.30 ظهرًا إلى 3.00 عصرًا فيرأسها الدكتور مدحت عيسى وتتناول موقف زكي نجيب محمود من الميتافيزيقا، والمضمون السياسي في فكر زكي نجيب محمود، والفلسفة والحياة العملية في فكر زكي نجيب محمود.



