محافظ سوهاج يكرّم أعضاء لجنة الخريطة السياحية تقديرًا لجهودهم

كرّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء لجنة الخريطة السياحية، تقديرًا لجهودهم المخلصة في تنفيذ رؤية المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية المصرية والعالمية، مشيدا بالدور الذي قامت به اللجنة في الترويج للمحافظة كوجهة سياحية متميزة، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في القطاع السياحي، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة.

وقد قام المحافظ بمنح شهادات التقدير لكل من " الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ ورئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة " الدكتور هيثم علي مدكور وكيل كلية الآثار بجامعة سوهاج، والدكتور محمد نجيب رضا مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بسوهاج، ومحمد حسين أحمد مدير إدارة مراكز التدريب بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

ومن جانبهم، أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم للسيد المحافظ، مؤكدين استمرار العمل لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي بالمحافظة.

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