إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا العائلية "الهنا اللي أنا فيه" الإعلان الرسمي للعمل، بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، والذي يثير التساؤلات حول السر الذي يدفع الزوجة لعرض الزواج الثاني على زوجها.

يبدأ إعلان الفيلم، المقرر طرحه بالسينمات في 18 ديسمبر، بنصائح من شخصية أحمد (كريم محمود عبد العزيز) عن الزواج، قبل أن تطلب منه زوجته (ياسمين رئيس) الطلاق لإهماله لها، وبعدها تبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية بطلب الزوجة من صديقتها فوزية (دينا الشربيني) الزواج من زوجها، وتوافق فعلا على طلبها، لينطلق الثلاثة في رحلة شهر عسل مليئة بالمفارقات، لكن في نفس الوقت تثير التساؤل حول السبب الذي دفع الزوجة لعرض الأمر على صديقتها، وموافقتها على مشاركة زوجها معها.



https://www.instagram.com/reel/DDHtc5DMDtc/?igsh=MWhmYWJqOXJkNGtzNA==



ويظهر في البوستر الرسمي النجم كريم محمود عبد العزيز محاط بكل من دينا الشربيني وياسمين رئيس، في الفيلم الذي تدور أحداثه حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.



ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.