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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مركز جسور الثقافي ينظم حفلًا لفريق "مشروع يني"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أولى الحفلات الموسيقية لفريق "مشروع يني"، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقد قدم الفريق مجموعة متنوعة من الموسيقى التي مزجت بين الموسيقى الهرمونية والبوليفونية، إلى جانب إنتاج موسيقى جديدة تهدف إلى تعزيز الثقافة والذوق العام والانفتاح على أفكار موسيقية جديدة ومبتكرة، وذلك بمصاحبة عازف البيانو كريم جرجس، و مجموعة من المحترفين والهواة.

‏‎الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافي هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

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