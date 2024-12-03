مستقبل العلاقات بين أمريكا وإيران في عهد ترامب.. العقوبات الاقتصادية وتشديد الخناق على طهران نهج الرئيس الجديد.. وصفقة جديدة بعد فترة من التوترات تلوح في الأفق

يعتمد نهج الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الاستخدام الحكيم للعقوبات الاقتصادية، والقوة العسكرية، والتحالفات.

وقد أظهر نهجه تجاه إيران استراتيجيته، وهي الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 لمواجهة طموحات إيران، وفرض عقوبات صارمة للحد من أنشطتها الإقليمية، وتفويض القضاء على القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في أعقاب الهجمات على القوات الأمريكية.

كما سمحت براجماتيته بالتحالف المتردد مع إيران ضد داعش، على النقيض من اعتماد أوباما على الاتفاق النووي.

ومن خلال اتفاقيات إبراهام بين إسرائيل والملكيات العربية، عزز ترامب التحالف الإقليمي ضد إيران.

وعلى النقيض من ذلك، شجعت سياسة خفض التصعيد التي انتهجها جو بايدن الخصوم، وبلغت ذروتها في هجوم حماس في أكتوبر 2023 على إسرائيل وانهيار المفاوضات السعودية الإسرائيلية.

المرشحون كمبعوثين وأدوات استراتيجية لا ينظر ترامب إلى الولاء باعتباره ولاءً أعمى بل باعتباره حجر الأساس لإدارة فعّالة، وخاصة في ما يعتبره أحد أكثر المنعطفات أهمية في التاريخ الأمريكي.

ويعكس مرشحوه هذا الاهتمام، حيث يجسدون محاذاة محسوبة للخبرة والولاء لرؤيته، وبدءًا من مايك والتز كمستشار للأمن القومي، جمع ترامب مجموعة من المسؤولين المستعدين لتنفيذ أجندته بدقة.

ومن بين المعينين كيث كيلوج، وهو جنرال متقاعد رفيع المستوى ومستشار سابق لنائب الرئيس بنس، والذي سيشغل منصب المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا وروسيا.

وتضعه الخبرة العسكرية الواسعة التي يتمتع بها كيلوج في موقف السفير المفوض الأكثر ثقة لدى ترامب، والمكلف بإدارة المفاوضات الدقيقة عند تقاطع الأزمات الأوروبية والشرق الأوسط.

وتشمل مجموعة المرشحين أيضًا السيناتور ماركو روبيو كوزير للخارجية، وعضوة الكونجرس إليز ستيفانيك كسفيرة لدى الأمم المتحدة، وجون راتكليف كمدير لوكالة المخابرات المركزية.

إن الثلاثي والتز وروبيو وستيفانيك يتقاسمون رؤية ترامب لاحتواء إيران، بما في ذلك شبكة نفوذ طهران في العاصمة واشنطن، وتأمين الاستقرار الإقليمي، وهو ما تجلى من خلال قيادتهم في الكونجرس.

إن فترة ولاية راتكليف السابقة كمدير للمخابرات الوطنية تزوده بمزيد من الرؤى الاستراتيجية لدفع أجندة ترامب.

إن ترشيح تولسي جابارد كمديرة للمخابرات الوطنية هو اختيار جريء ولكنه مثير للجدال، ويعكس تبني ترامب للدبلوماسية غير التقليدية - وربما الضوء الأخضر لبوتن.

ويكملها مايك هاكابي، الذي تم تعيينه سفيراً لدى إسرائيل، وستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط، وكلاهما يجسدان استراتيجية ترامب القائمة على المعاملات والنتائج.

الطريق إلى الأمام

عودة ترامب تتخذ شكلها في خضم أزمات لا هوادة فيها: الحرب الروسية الأوكرانية مستعرة في أوروبا، في حين تهدد التوترات بين إسرائيل وإيران بإشعال الشرق الأوسط. إن هذا العالم، الأكثر تعقيدًا بكثير من العالم الذي تركه في عام 2020، يتطلب استراتيجية حادة وعزيمة ثابتة.

في هذه الأيام، كان ترامب يجمع فريقًا يأمل أن يتمكن من تحقيق ما لم تتمكن إدارة بايدن من تحقيقه: التوفيق بين دائرة الأمن القومي بين دوامة الشرق الأوسط والصراع الروسي الأوكراني المتوقف.

وبتوجيه من أمريكا أولاً والسلام من خلال القوة، يقدم له مرشحوه المخلصون والخبراء فرصة لتوجيه العالم من الفوضى نحو ما يشبه الاستقرار والسلام.

وفي سياق متصل، فمع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قد تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تغيرًا كبيرًا، خصوصًا بعد فترة من التوترات والمواجهات الشديدة بين البلدين خلال ولايته الأولى.

خلال ولايته الأولى، اتبع ترامب سياسة خارجية غير تقليدية قادته إلى مواجهة إيران بشكل كبير. ومع ذلك، فقد تغيرت الديناميكيات الإقليمية في السنوات الأربع الماضية، مما قد يؤدي إلى تعديل في نهج ترامب تجاه طهران في حال فوزه بولاية ثانية.

التوترات لا تزال مرتفعة بين البلدين، حيث كشف يوم الجمعة الماضي عن اتهامات اتحادية ضد إيران بشأن محاولة اغتيال ترامب، والتي قالت وزارة العدل الأمريكية إنها كانت محاولة إيرانية فاشلة.

بينما رفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذه الادعاءات واعتبرها "مفبركة". في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أبلغ مسؤولون إيرانيون الحكومة الأمريكية في تبادل سري الشهر الماضي أن طهران لا تسعى لقتل ترامب.

خلال ولايته الأولى، تبنى ترامب سياسة "أقصى ضغط" التي استهدفت تقليص نفوذ إيران المتزايد في الشرق الأوسط. فقد أصبحت إيران أكثر قوة بعد رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، الذي تم التفاوض عليه خلال إدارة أوباما.

ولكن في عام 2018، انسحب ترامب من هذا الاتفاق وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران، بما في ذلك حظر صادراتها النفطية. وقد أسهمت هذه السياسات في تدهور الاقتصاد الإيراني وزيادة الاضطرابات الاجتماعية في البلاد.

محادثات أوروبية إيرانية

وكان من المقرر أن يجتمع دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون يوم الجمعة لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم الانخراط في محادثات جادة في الأسابيع المقبلة لنزع فتيل التوترات في المنطقة، بما في ذلك بشأن البرنامج النووي المتنازع عليه لطهران، قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وجاءت الاجتماعات في مدينة جنيف السويسرية - حيث حققت القوى العالمية وإيران أول اختراق في المحادثات النووية قبل أكثر من عقد من الزمان قبل التوصل إلى اتفاق في عام 2015 - في الوقت الذي قالت فيه الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة إن طهران أبلغتها بخطط لتثبيت حوالي 6000 جهاز طرد مركزي جديد لتخصيب اليورانيوم.

وكان من المقرر أن يجتمع نائب وزير الخارجية الإيراني والمفاوض النووي الكبير ماجد تخترافانجي يوم الجمعة مع كبار الدبلوماسيين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وهي مجموعة الدول المعروفة باسم E3. وفي إطار وضع الأساس يوم الخميس، التقى تخترافانجي وكاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، مع إنريكي مورا، نائب الأمين العام لذراع الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.