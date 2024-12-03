وزير البترول يكلف 6 من خريجي برنامج القيادات الشابة بمهام معاوني رئيس الثروة المعدنية

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بتكليف 6 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة للقيام بمهام معاوني رئيس وقيادات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري كونه الثروة الحقيقية للقطاع، وباعتباره عنصراً مهماً ومحركاً أساسياً لمختلف مشروعات قطاع البترول، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، واستكمالاً لمبادرة الملازمة (Work Shadowing) التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن المرحلة المتقدمة لبرنامج القيادات الشابة والمتوسطة، بما يضمن نقل الخبرات واستدامة الأداء، بهدف إعداد قاعدة واسعة من القيادات الشابة المعدة وفق أسس علمية وعملية متقدمة.