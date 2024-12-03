قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز ASD بترسانة الإسكندرية

شهد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية تدشين القاطرة الثالثة والأخيرة من طراز ASD بقوة شد 85 طنا، والتى تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية BV ، وذلك ضمن عقد الإتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توطين الصناعات الوطنية والتطوير المستمر لإمكاناتها وقدراتها التسليحية بمختلف الأسلحة والتخصصات، وبحضور اللواء بحرى مهندس حسام الدين عزت رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية وعدد من قادة القوات البحرية وهيئة الإشراف الفرنسية BV .



وقام قائد القوات البحرية بإفتتاح تشغيل بوابة القزق الشمالى للقاطرة بحمولة ٨٠٠ طن والتى يبلغ طولها ٣٢ مترا وعرضها 13,5 متر وغاطس 6,5 متر ، ويتعدى وزنها ١٢٠ طنا، ونُفذت جميع أعمال التصميم والبناء للبوابة بواسطة مهندسين وفنيين شركة ترسانة الأسكندرية .



والجدير بالذكر أنه من المخطط تسليم القاطرة الأولى "رأس الحكمة " للعمل ضمن الأسطول البحرى للقوات البحرية قبل نهاية العام الجارى ٢٠٢٤، كما يجرى حالياً بناء عدد آخر من تلك القاطرات للتصدير خارج مصر، كما تعد تلك القاطرات أولى ثمار خط الإنتاج الجديد الذى دشنته ترسانة الإسكندرية لبناء ذلك الطراز المتميز من القاطرات لأول مرة بالترسانات المصرية بالتعاون مع مكتب التصميم الكندى "روبرت الان".



وتسعى شركة ترسانة الأسكندرية لتعميم طراز القاطرات ASD داخل موانئ جمهورية مصر العربية نظراً للسعر التنافسى الذى تتميز به القاطرة والذى يصل لتخفيض 20% على الأقل عن سعر القاطرات المستخدمة حالياً فى الموانئ المصرية بالإضافة إلى توفير 50% من العملة الصعبة المطلوبة لها ، فضلاً عن زيادة قوة شد القاطرة (٨٥ طنا) وسهولة المناورة والتحكم ، مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية فى ذلك المجال .



كما تهدف شركة ترسانة الأسكندرية لإختراق سوق القاطرات العالمى بهذا الطراز بالأسواق العالمية لأول مرة فى تاريخ الترسانات المصرية خلال المرحلة المقبلة .