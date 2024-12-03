مياه أسيوط تعقد ورش عمل تدريبية لتنفيذ الجزء الثاني من محاكاة الأيزو

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، ورش عمل بمركز التدريب بحضور ممثلي الشركة القابضة المهندس محمد ابو طلعت مدير إدارة ترشيد الطاقة HCWW ، ومحمد محمود ابو النجا مدير إدارة محطات رفع شركات الجنوب HCWW، وممثل وزارة التنمية المحلية احمد عمر محمد، وبحضور ممثلي الشركات التابعة، فريق المشروع المدرب رامي نور الدين خبير iso، وسناء فارس المنسق الميداني للمشروع بمحافظة اسيوط ، والإدارة العامة للكهرباء وترشيد الطاقة التابعة لقطاع الدعم الفني، وكذلك إدارة محطة نزلة عبد اللاه المرشحة التابعة لقطاع وسط بالشركة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وسفارة المملكة الهولندية .

يشهد مشروع " تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر" تطورات ملحوظة، ويهدف هذا المشروع، الذي يتم تمويله من وزارة الخارجية الهولندية وتنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية VNG International، إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

وفي هذا السياق، تستعد الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإطلاق دورة تدريبية مكثفة علي أنه يتم التدريب على مدار أربعة جلسات تنفيذ الجزء الثاني من تدريب محاكاة الأيزو ISO 50001 Simulation وتدريب ممثلي إدارة الكهرباء والطاقة في شركات المياه في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2024م. تأتي هذه الدورة في إطار ما يخص خطة المكون الثالث من المشروع، والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني اللازم للشركات لرفع كفاءتها في إدارة الطاقة وتحقيق التميز في هذا المجال وتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب فى صعيد مصر ، تهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق معايير الأيزو 50001 في منشآتهم.



وكذلك تأهيل محطة نزلة عبد اللاه المرشحة للحصول علي شهادة الأيزو 500001 في مجال إدارة و كفاءة الطاقة مما يساهم في تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وتقليل التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة

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