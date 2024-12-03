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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم العالمي لذوي الهمم.. طلاب مدرسة صلاح نافع للتربية الفكرية في زيارة للإسكندرية

زيارة لطلاب مدرسة
زيارة لطلاب مدرسة صلاح نافع للتربية الفكرية
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نظمت اليوم اللجنة الاجتماعية بنادي مطوبس الرياضي الاجتماعي زيارة لطلاب مدرسة صلاح نافع للتربية الفكرية والبالغ عددهم 35 طالبا وطالبة من ذوي الهمم للمعالم السياحية والأثرية بمدنية الإسكندرية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

تضمنت الزيارة مكتبة الإسكندرية حيث تعرف الطلاب وبشكل مبسط عن محتويات مكتبة الإسكندرية وتجولوا في المتاحف والمعارض بالمكتبة، وضمت الزيارة أيضا التعرف على أنشطة مكتبة ذوي الهمم وما تقدمه لزوار مكتبة الإسكندرية من ذوي الاحتياجات الخاصة بمرافقة مرشد لتقديم شرح مبسط وسهل للطلاب، وشملت الزيارة أيضا قلعة قايتباى التاريخية، متحف الاحياء المائية، المتحف اليوناني الروماني بثوبه الجديد بعد إعادة افتتاح للجمهور مؤخرا، وأخيرا قام الطلاب بزيارة متحف المجوهرات.

وفى نهاية الزيارة أبدى الطلاب سعادتهم البالغة وفرحتهم الكبيرة بجولتهم داخل مدينة الإسكندرية العريقة وما تشمله من متاحف ومعارض ومزارات عدة لفتت انظارهم وجذبت انتباههم بصورة جميلة وبسيطة.

جدير بالذكر انه في ضوء توجيهات القيادة السياسية للبلاد التي اكدت حرصها الشديد على الاهتمام بذوي الهمم، لتعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على اتخاذ القرارات والقيادة. فعلى مدار العقود الماضية، دافع الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالفعل عن التغييرات في مجتمعاتهم، وقد ان الأوان لدمج هذه الفئة في المجتمع، باعتبارهم نسيجا هاما من أنسجة التلاحم الوطني. 

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