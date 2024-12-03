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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التموين يترأس اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور شريف فاروق
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ترأس اليوم الثلاثاء الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن.

 وقد حضر الاجتماع  اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع اطمئن  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بمنظومة الطحن، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في انتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

وفي سياق متصل أوضح  الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح ، مشيرا الى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق.

 وشدد  الوزير على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.

وزير التموين انتظام العمل بمنظومة الطحن الدقيق