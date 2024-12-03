لليوم الثالث.. استمرار التصفيات الأولية في مسابقة القرآن الكريم بأوقاف الفيوم

ترأس الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم مسابقة القرآن الكريم لليوم الثالث على التوالى، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار الدور التثقيفي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وضمن اهتمامها بالقرآن الكريم وأهله، استمرار التصفيات الأولية في مسابقة القرآن الكريم بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم، اليوم الثلاثاء، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وأعضاء لجنة التحكيم.

وعقدت فعاليات التصفيات في الأفرع الآتية:

الفرع الأول:حفظ القرآن الكريم كاملاً.

الفرع الثاني :حفظ ثلاثة أرباع القرآن.

الفرع الثالث: حفظ نصف القرآن.

الفرع الرابع: حفظ ربع القرآن .



وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم إلى أن التصفيات الأولية تهدف إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ وإتقان التلاوة وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين وتهيئتهم،وكسر حدة رهبة التصفيات النهائية،سائلا المولى (عز وجل) التوفيق والنجاح للجميع.

inbound8697008957956715381

inbound7516276576588644580

inbound5077565747062561321

inbound5566837518678916660