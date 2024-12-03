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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم

قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي
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قالت السيدة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إنه في اليوم العالمي لذوي الهمم، أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الاختلاف هو مصدر قوة وتميز. معًا، نبني مستقبلًا أكثر شمولًا وإشراقًا.

وفي هذا السياق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستواصل دعم وتمكين ذوي الهمم ، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه.

وقال الرئيس: بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، أؤكد أن أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى ، وأشكر أسرهم على دعمهم وثقتهم في قدراتهم الاستثنائية التي تعتبر مصدر فخر لنا. ستواصل الدولة دعمهم وتمكينهم، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه.
 

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