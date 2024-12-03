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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيزة تزيل إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بمناطق الطالبية وشارع حسن محمد

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات  من الطريق العام بمنطقة الطالبية فيصل وشارع فيصل الرئيسي واسامه ابو عميرة وحسن محمد.
حيث اسفرت الحملات عن رفع ٧٠٠ حالة اشغال للطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وعربات مأكولات وقد تم مصادرتها مع تحقيق الإنضباط بالشارع الي جانب ازالة التندات والبروز والاعلانات المخالفة والحواجز الحديدية وذلك بمتابعه من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبالتعاون مع شرطة المرافق.

جاء ذلك انطلاقا من تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين، وفي ذلك الاطار واستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين.

استجابة لشكاوي المواطنين الواردة محافظة الجيزة تزيل تعديات واشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين مناطق الطالبية فيصل وحسن محمد وشارع فيصل الرئيسي انطلاقا من تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ستجابة للشكاوي الواردة رفع ٧٠٠ حالة اشغال