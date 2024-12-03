بنك "CIB" و"الأوروبي لإعادة الاعمار" يوقعان اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان بقيمة 50 مليون يورو

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تقديم تسهيل مشاركة مخاطر الائتمان للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بهدف تعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.

وأوضح البنك الأوروبي أن الاتفاقية ستغطي ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان المرتبطة بمحفظة تمويل تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو. ويأتي هذا التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

وتعتمد هذه المبادرة على ضمان مقدم من الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر المالية المرتبطة بتمويل المشروعات الصغيرة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.

وأكد البنك الأوروبي أن الاتفاقية الجديدة ستساهم في تحسين وصول التمويل لشرائح أكثر احتياجاً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر: "تمثل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطوة محورية تعكس التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي حافز لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر. نحن فخورون بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً".

كما أضاف رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك: "هذه الشراكة تؤكد حرصنا على توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها الابتكار والتوسع، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري. نحن ملتزمون بدعم رواد الأعمال وبناء بيئة ريادية مزدهرة".

يُذكر أن مصر تُعد من الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك منذ انطلاق عملياته في البلاد عام 2012 أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً. وتشمل استثمارات البنك مجالات متعددة مثل القطاع المالي، الأعمال الزراعية، التصنيع، الخدمات، ومشروعات البنية التحتية في الطاقة والمياه والنقل.

حول البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)

يُعتبر البنك التجاري الدولي واحداً من أبرز المؤسسات المصرفية في القطاع الخاص بمصر، ويتميز بتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب دوره الفاعل في تطوير القطاع المصرفي محلياً.

خلفية عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

يدعم البنك الأوروبي الاقتصاد المصري من خلال مشاريع تمويلية واستثمارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص اقتصادية واسعة النطاق.