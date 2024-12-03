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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يشارك في تدشين المرحلة الأولى من مبادرة "معاً"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الثلاثاء ٣ من ديسمبر؛ في تدشين مبادرة "معاً ... نزرع مستقبل أخضر"، لزراعة ٧٠٠ شجرة من نوع "الكايا" فى المرحلة الأولى؛ بطريق أسيوط – الوادي الجديد (طريق مطار أسيوط الدولي)، في نطاق سور المصنع.

 حضر فعاليات تدشين المبادرة، اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والمهندس كارلوس باليرو نائب رئيس شركة أسمنت أسيوط للعمليات، مروة يوسف رئيس قطاع المشتريات، أحمد عبد الوهاب رئيس قطاع الأمن، عبد الناصر بكر مدير العلاقات الصناعية، إبراهيم سعد مدير العلاقات العامة.  
                                          
وأكد الدكتور المنشاوي؛ أهمية المبادرة التي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية، والإحتباس الحراري؛ من خلال زراعة الأشجار، والتي لها مردود مثمر وفعال للمساهمة في التوسع في المساحات الخضراء، والتي تأتى في إطار الجهود الوطنية المكثفة برعاية رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

 وأشار الدكتور المنشاوى؛ إلى حرص جامعة أسيوط؛ على المشاركة في فعاليات المبادرة؛ لتشجيع أفراد المجتمع على الإهتمام بثقافة التشجير لما لها من مردود بيئي وجمالي للمجتمع؛ مشيداَ بالمبادرة التي تستهدف زراعة (٧٠٠) شجرة من نوع "الكايا" في المرحلة الأولى، و(٥٠٠) شجرة في المرحلة الثانية.

  وأضاف الدكتور المنشاوي؛ إنّ جامعة أسيوط تحرص على مد جسور التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الصناعية باعتبارها شريكا رئيسياً في التنمية، والإفادة من خبرات الجامعة العلمية، والبشرية؛ في دعم وتعزيز مجالات العمل المختلفة، سواء على الصعيد الخدمي، أو التنموي، مؤكداً أهمية الشراكة الوطيدة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الخدمية، والإنتاجية، والتي ينعكس بدوره في خدمة إستراتيجية الدولة؛ بما يحقق أهداف، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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