السيسى يهنئ رؤساء رومانيا وأفريقيا الوسطى وجمهورية لاوس بعيدهم القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة

كما بعث رئيس الجمهورية، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ثونجلون سيسوليث؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.

كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانيس، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

كما أوفد رئيس الجمهورية، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة رومانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

