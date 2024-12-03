الأوبرا تقدم العرض الجديد "البعد الآخر" في ثلاث ليالي على مسرح الجمهورية

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لأول مرة العرض الجديد "البعد الآخر" لفرقة الرقص المسرحي الحديث المصري من تصميم وإخراج مناضل عنتر، وذلك في الثامنة مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة بداية من 4 ديسمبر على مسرح الجمهورية، تصميم ديكور أحمد زايد وتصميم إضاءة رضا إبراهيم.

وتدور فكرة العرض حول رحلة حسية داخل عقل مصاب بالتوحد، حيث تتشابك العزلة والفوضى الحسية مع لحظات التركيز العميق، لينتهي العرض بتعايش متناغم بين عالمه الداخلى وواقعه الخارجي.

ويكمن الهدف من العرض في تقديم فهم أعمق لتجربة التوحد من منظور حسى وعاطفي، حيث يستكشف الجمهور التحديات والصراعات الداخلية التي يعيشها المصاب بالتوحد، وكذا لحظات الجمال والتركيز العميق، بما يعزز التعاطف وكسر الحواجز حول فهم التوحد، مع إبراز قوة وإمكانات الأشخاص المصابين بالتوحد في التكيف مع عالمهم الخاص والعالم الخارجي.

ويشارك بالعرض كلا من عمرو بتريك - محمد علي - أحمد محمد محمود - محمد سمير - شريف محمود - مصطفى أمين - مينا ثابت - كريم أسامة -مريم أسامة - مرام حسني - حبيبة سيد - رحمة عصام - فرح أحمد وآية أحمد.

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري تعتبر هي الفرقة الأولى من نوعها فى الوطن العربي وقد أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها موضوعات متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وغيرها، وتأسست في عام 1993 بتكليف من وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية حيث تم تكليف الفنان وليد عوني بالعمل كمدير فنى ومخرج مصمم بالفرقة منذ إنشائها ويعتبر الفنان وليد عوني هو الأب الروحي للرقص المعاصر في مصر.

وقدمت الفرقة أكثر من 26 عرضا فنيا وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية، وسافرت إلى معظم الدول الأوروبية والعربية منها "الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، كوريا وقدمت عروضها على أكبر وأهم المسارح والأوبرات الدولية، كما حازت الفرقة على العديد من الجوائز بالمهرجانات المحلية والدولية والأوروبية والعربية.

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