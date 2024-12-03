تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم بالمنيا

أقيم اليوم الثلاثاء حفل لتكريم 300 من حفظة القرآن الكريم، بمسرح ديوان عام محافظة المنيا بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية بالمحافظة، فى اطار الاهتمام بنشر التعاليم الدينية السمحة والقيم الأخلاقية التي تدعو إلى الرحمة والعدل والتعايش السلمى.

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهورى، ثم قام الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفقيد الراحل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا السابق الذى وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء ومسيرة حافلة بالإنجازات.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين من حفظة القرآن الكريم، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم في حفظ وتعليم كتاب الله .