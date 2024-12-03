الخميس.. وصول منتخبات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

تبدأ المنتخبات المقرر مشاركتها في منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري، يوم الخميس المقبل.

وتقام منافسات البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، في المصارعة الحرة والرومانية وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين.

ويشارك في البطولة منتخبات، إيران أمريكا والأردن والعراق وبلغاريا وغينيا والصين وأفغانستان، بالإضافة إلى مصر.

وعقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة اجتماعا عاجلا فور انتهاء الانتخابات، تضمن تكليف اللجنة العليا المنظمة للبطولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق وسمعة الرياضة المصرية.