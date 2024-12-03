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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخميس.. وصول منتخبات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

بطولة المصارعة
بطولة المصارعة
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تبدأ المنتخبات المقرر مشاركتها في منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري، يوم الخميس المقبل.

وتقام منافسات البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، في المصارعة الحرة والرومانية وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين.

ويشارك في البطولة منتخبات، إيران أمريكا والأردن والعراق وبلغاريا وغينيا والصين وأفغانستان، بالإضافة إلى مصر.

وعقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة اجتماعا عاجلا فور انتهاء الانتخابات، تضمن تكليف اللجنة العليا المنظمة للبطولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق وسمعة الرياضة المصرية.

منتخبات بطولة إبراهيم مصطفى بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة صالة اتحاد الشرطة الرياضي