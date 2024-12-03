حزب المؤتمر يعقد أولى جلسات صالونه البحري

نظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، أولى جلسات صالونه البحري بعنوان "الاقتصاد الأزرق.. قاطرة النجاة للاقتصاد المصري"، وذلك في إطار اهتمام الحزب بتعزيز التنمية المستدامة واستغلال الموارد البحرية.

وذلك بحضور اللواء طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق، الدكتور وائل عفيفي، الخبير الاقتصادي ، الدكتور محمد علي إبراهيم، خبير اللوجستيات، القبطان ولاء حافظ، المرشد بقناة السويس، الباحثة شيماء عبد الرسول، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وناقش الصالون عدد من النقاط ، تعريف الاقتصاد الأزرق استعراض دوره في تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة البحرية، فرص مصر البحرية التأكيد على موقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها البحرية ، التحديات كضعف البنية التحتية البحرية وغياب التوعية بأهمية الاقتصاد الأزرق، استراتيجية الحزب: وضع خطة طموحة لدعم الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك رفع العلم المصري على السفن العالمية.

وقال القبطان محمود حنفي جبر، مقرر الصالون ونائب رئيس الحزب، إن الاقتصاد الأزرق يشكل محورًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا إن الإمكانيات البحرية لمصر تعد ثروة قومية هائلة، ولكنها تحتاج إلى استثمار استراتيجي يحقق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي."

ومن جانبه أكد اللواء طارق رسلان، الأمين العام للحزب وعضو مجلس الشيوخ، أهمية استغلال الإمكانيات البحرية الضخمة لمصر لتحقيق أهداف التنمية.

وفي السياق قدم اللواء طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق، رؤى حول تطوير الموانئ المصرية لتصبح مراكز نقل عالمي.

ومن جانبة اشار الدكتور وائل عفيفي، الخبير الاقتصادي، إلى اتساع مفهوم الاقتصاد الأزرق ليشمل السياحة البحرية، الطاقة المتجددة، والصيد المستدام.

كما سلط الدكتور محمد علي إبراهيم، خبير اللوجستيات، الضوء على دور اللوجستيات في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأزرق.

ومن جانبه اكد القبطان ولاء حافظ، المرشد بقناة السويس، أهمية تطوير التعليم والتدريب البحري.

والباحثة شيماء عبد الرسول، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والباحثة في النقل البحري، التي أضافت رؤى حول أهمية دعم العمال البحريين وتعزيز الأسطول البحري التجاري.

وأوصي الصالون البحري بحزب المؤتمر، بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للاقتصاد الأزرق ، تحديث الموانئ وتطوير البنية التحتية البحرية ، تعزيز التعليم البحري وتوفير كوادر مؤهلة ، زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات الاقتصاد الأزرق.

أعلن الحزب أن هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة جلسات شهرية تهدف إلى تعميق الحوار حول الاقتصاد الأزرق، على أن يتم عمل مؤتمر وطني كبير يجمع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات الملاحة وشركات الأدوية وشركات البترول ممثلي الوزرات المعنية بهذا الملف الهام وملاك السفن وممثلي المنظمة البحرية وممثلي قطاعات النقل البحري من الدول العربية وكل يخص المجال البحري