أوهمها بالعلاج الروحاني.. تفاصيل حبس المتهم بالنصب على سيدة وسرقتها بالعجوزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول ضبط عاطل متهم بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية بدعوى قدرته على العلاج الروحاني.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم و2 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العجوزة بتلقيهم بلاغ من إحدى السيدات مفاده تعرضها للنصب والسرقة على يد أحد الرجال بعدما أوهمها بقدرتها على العلاج الروحاني.

وبعمل التحريات تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات بيع المسروقات، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

وأضاف بقيامه بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلان سيئا النية وهما مالك محل مصوغات، وعامل بمحل مصوغات ذهبية، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين وتم ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.