قبل قرعة كأس العالم 2025.. تعرف على التصنيف الكامل للأندية

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، عن التصنيف النهائي للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة النادي الأهلي بطل إفريقيا.

وتقام قرعة البطولة في أمريكا يوم الخميس المقبل، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

ونشرت صحيفة "البطولة" المغربية تصنيف الأندية المشاركة، والتي يأتي من بينها الأهلي والوداد والترجي وصن داونز عن القارة الإفريقية.

وتواجد النادي الأهلي في التصنيف الثالث رفقة الوداد المغربي والهلال السعودي، فيما حل العين الإماراتي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في التصنيف الرابع.

التصنيف الكامل للأندية قبل القرعة

التصنيف الأول: مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - فلامنجو - بالميراس - ريفر بليت - فلومنينيسي.

وجاء بالتصنيف الثاني: تشيلسي - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - بورتو - أتلتيكو مدريد - بنفيكا - يوفنتوس - سالزبورج.

وبالتصنيف الثالث: الهلال - أولسن - الأهلي - الوداد - مونتيري - كلوب ليون - بوكا جونيور - بوتافوجو.

وفي التصنيف الرابع: أوراوا ريد دياموند - العين - الترجي - صن داونز - باتشوكا - سياتل واندرز - أوكلاند سيتي - إنتر ميامي.