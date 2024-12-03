محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشهدان احتفالية اليوم العالمي لذوى الهمم بمكتبة مصر العامة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة والدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، الاحتفالية التى أقيمت بمكتبة مصر العامة بدمنهور بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم.

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد البسيوني وكيل وزارة الثقافة، الدكتورة هالة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، الدكتورة نجوى خلف عضو مجلس النواب وممثلا عن ذوى الاعاقة، ود.رشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، الدكتورة بشارة عبد المالك ممثل الروتارى وعدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

واستهلت الفعالية بتفقد الدكتورة جاكلين عازر لورشة عمل لتعليم لغة الإشارة، والمعرض الخاص بمنتجات ذوي الهمم الذي ضم أعمالاً مميزة من مفروشات وخزف ورسم على الزجاج وملابس تريكو، من أنشطة مدارس النور للمكفوفين وناصر للتربية الفكرية بدمنهور.

حيث أشادت بالمعروضات بتنظيم معارض لعرض وبيع تلك المنتجات دعما وتشجيعا لذوى الهمم.

وتفقدت المحافظ ورئيس الجامعة ورش التكنولوجيا، حيث تابعت دورة الـICDL المخصصة لذوي الهمم من ضعاف السمع، واستمعت للشرح المقدم للطلاب، وأثنت على المدربين والمتدربين.

واكدت الدكتورة جاكلين عازر، أنه سيتم دراسة عمل شراكة مع جامعة دمنهور ومجلسي النواب والشيوخ لزيادة عدد الدورات التدريبية ونشر لغة الإشارة بين المواطنين، وكذا توفير مترجمين للغة الإشارة للتيسير على المواطنين من ذوى الاعاقه السمعية.

كما أشاد رئيس الجامعة، بتلك الدورات التدريبية وقدم الشكر للقائمين عليها وعلى المتطوعين المشاركين، مشيرا إلى دور المؤسسات الأكاديمية في دعم الأشخاص ذوي الهمم.

كما تم تفقد الاتوبيس المتنقل وورش عمل للأطفال من ذوي الهمم بحديقة المكتبة، والتي تضم أنشطة لأطفال مدارس النور والأمل والفكرية، وورش أشغال يدوية ورسم وتلوين.

وشهدت الدكتورة جاكلين عازر الاحتفالية الرسمية بالمسرح الروماني بالمكتبه والتى بدأت بعرض فيديو مصور لبعض النماذج المضيئة من ذوي الهمم، وإبراز قصص نجاحهم كقدوة ملهمة للمجتمع، يستعرض إنجازاتهم وإسهاماتهم المميزة في مختلف المجالات الرياضية والسياسية والتعليمية، وقد ألقى خلاله عدد من أبنائنا من ذوي الهمم كلمات مؤثرة ورسالة قوية بعنوان "متخليش حد يوقفك.. احنا قد التحدي".

وأعربت الدكتورة جاكلين عازر، عن فخرها بتلك النماذج المشرفة وقدمت الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا اليوم المبهج والذى يدعو الى الأمل والإصرار والتفاؤل من قيادات تنفيذية ومديريات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وابنائنا من ذوى الهمم، مؤكدة أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وأن إبداعهم يشكل إضافة حقيقية لمسيرة التنمية في مصر، مشيرة إلى جهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتمكين ذوي الهمم ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

واختُتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية مع المشاركين من ذوي الهمم، وسط أجواء احتفالية مبهجة عكست التقدير والاعتزاز بهم، وإبراز مواهبهم ليكونوا نموذجًا يُحتذى به في مواجهة التحديات.