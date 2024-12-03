رفع 700 حالة إشغال للكافيهات خلال حملة مكبرة بحي بولاق الدكرور| صور

شن حي بولاق الدكرور حملة اشغالات مكبرة برئاسة الدكتور محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور وأحمد إمام نائب رئيس الحي وسيد عبد العليم نائب رئيس الحي، وقاسم حسين مدير اشغالات الحي للقطاع الجنوبي والإدارات المعنية، وذلك لرفع إشغالات وتعديات المقاهى والكافيهات والمحال التجارية على الطريق العام ورصد أى مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.

وجاءت الحمله بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ بضرورة الالتزام وعودة الانضباط بالشارع، وتمت الحملة بنطاق الحي بعدد من الشوارع منها شوارع" بشارع الملكة وشارع التيسير وشارع الحريات من الملك فيصل".

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد 700حالة إشغال متنوعة وتم ايداعها بمخزن الحي ؛ ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.