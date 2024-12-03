خبير عسكري: إسرائيل لا تزال تمارس أعمالا استفزازية في لبنان

قال العميد عادل المشموشي، خبير عسكري، إن الاحتلال الإسرائيلي يخترق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ويمارس أعمال استفزازية على امتداد الأراضي اللبنانية، إذ تواصل تنفيذ بعض العمليات العسكرية سواء داخل المنطقة الفاصلة بين مجرى نهر الليطاني والحدود اللبنانية الفلسطينية، أو على امتداد الأراضي اللبنانية.

وأضافت "المشموشي" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن حزب الله رد أمس على عمليات الاحتلال الإسرائيلي عبر إطلاق صواريخ على الأراضي اللبنانية التي تقع ضمن الأراضي التي تحتلها إسرائيل في مزارع شبعة بالتحديد.

وتابع، أن إسرائيل غضبت وقامت بالعديد من الغارات بالطائرات النفاسة والمسيرات وطالت أقصى الشمال اللبناني أي منطقة الهرمل في البقاع.