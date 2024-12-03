«الصحة» و«الأمم المتحدة الإنمائي» يوقعان اتفاقية لتعزيز إدارة النفايات الطبية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بهدف تعزيز إدارة النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية، في إطار الشراكة الاستراتيجية المستدامة بين الجانبين،جاء توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقع الاتفاقية عن وزارة الصحة والسكان، الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، بينما وقعها عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم للبرنامج في مصر.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاتفاقية تمثل خطوة جوهرية في تحسين نظام إدارة النفايات الطبية بمصر، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تقليل المخاطر البيئية والصحية من خلال تبني حلول بيئية مستدامة تتماشى مع استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،مضيفًا أن المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يحظى بدعم منحة مقدمة من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، حيث تشمل أبرز مخرجات المشروع إنشاء مجمع متطور لمعالجة النفايات الطبية الخطرة في محافظة السويس، بطاقة معالجة تصل إلى نصف طن من النفايات في الساعة ، مشيرًا إلي أن المجمع سيخدم محافظات القناة، التي تشمل السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، وشمال سيناء، ومن المتوقع بدء تشغيل المجمع بحلول عام 2025، مما سيعزز حماية الصحة العامة ويقلل من المخاطر البيئية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشروع يهدف إلى خفض الانبعاثات الضارة وتعزيز التخلص الآمن من النفايات الطبية، عبر تطبيق أحدث الممارسات العالمية في إدارة النفايات واستخدام تقنيات متقدمة تتوافق مع المعايير البيئية الدولية، كما تتضمن الاتفاقية تكثيف العمل على تطوير مهارات العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز نظم الرعاية الصحية.

شهد مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور طارق نمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة، والدكتور هشام مجدي، مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة، ومن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حضرت الدكتورة هبة وفا، رئيس فريق الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية، والدكتور طارق العربي، مسؤول إدارة المخلفات الطبية.

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