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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفعيل المنظومة الإلكترونية للعاملين بالمنطقة الأزهرية بالغربية الشهر المقبل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اجتماعا مع مديري الشؤون الإدارية، الإدارة الهندسية، التوريدات، المدير المالي، إدارة الأمن ومدير إدارة المعلومات والتوثيق، لمناقشة استعدادات المنطقة لبحث سبل تفعيل التطور التكنولوجي داخل منظومة العمل بديوان المنطقة، وتفعيل حضور العاملين بالبصمة الإلكترونية لتحسين سير العمل.

وخلال الاجتماع تم عرض الاجراءات التي اتخذتها المنطقة لتفعيل المنظومة الإلكترونية للحضور والانصراف للعاملين بالديوان العام، والعقبات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على حُسن سير العمل وانتظامه، ومواكبةً لتوجُّه الدولة المصرية نحو الرقمنة.

وأوضح رئيس المنطقة المركزية بالغربية، أنه من المقرر أن يتم تفعيل المنظومة الإلكترونية للحضور والانصراف مطلع الشهر القادم.

التطور التكنولوجي الشيخ عبداللطيف حسن طلحة المنطقة الأزهرية