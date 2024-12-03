تفعيل المنظومة الإلكترونية للعاملين بالمنطقة الأزهرية بالغربية الشهر المقبل

عقد الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اجتماعا مع مديري الشؤون الإدارية، الإدارة الهندسية، التوريدات، المدير المالي، إدارة الأمن ومدير إدارة المعلومات والتوثيق، لمناقشة استعدادات المنطقة لبحث سبل تفعيل التطور التكنولوجي داخل منظومة العمل بديوان المنطقة، وتفعيل حضور العاملين بالبصمة الإلكترونية لتحسين سير العمل.

وخلال الاجتماع تم عرض الاجراءات التي اتخذتها المنطقة لتفعيل المنظومة الإلكترونية للحضور والانصراف للعاملين بالديوان العام، والعقبات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على حُسن سير العمل وانتظامه، ومواكبةً لتوجُّه الدولة المصرية نحو الرقمنة.

وأوضح رئيس المنطقة المركزية بالغربية، أنه من المقرر أن يتم تفعيل المنظومة الإلكترونية للحضور والانصراف مطلع الشهر القادم.