جامعة الإسكندرية الأهلية تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024-2025

أعلنت نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية الأهلية للعام الجامعى ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وذلك بعد ختام ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب والذي انطلقت أعماله بمقر جامعة الإسكندرية الأهلية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود الخشن المشرف الاكاديمي علي جامعة الإسكندرية الأهلية.

وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتور محمود الخشن، الطلاب الفائزين متمنين لهم التوفيق والسداد لخدمة زملائهم، كما قدما الشكر لأعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والقائمين على الانتخابات الطلابية بإدارة رعاية الشباب لما بذلوه من جهد انعكس أثره في حسن سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها حرصًا من الجامعة على تهيئة مناخ من الديمقراطية وأجواء من الشفافية والنزاهة خلال كافة مراحل الانتخابات الطلابية.

وأشار الدكتور تامر حلمى، مستشار اتحاد الطلاب، أن نتائج الانتخابات انتهت بفوز الطالب أحمد هشام، برئاسة الاتحاد، وفازت الطالبة مايا جودة، بمنصب نائب رئيس الإتحاد، وانتخاب الطالب أحمد محمد بركات، أمين لجنة الاسر، والطالب أحمد متولي، أمين مساعد لجنة الاسر، والطالب زياد محمد ، أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات، والطالب أحمد ايهاب عبدالمنعم، أمين مساعد اللجنة الاجتماعية والرحلات، والطالب أحمد محمد السيد جوده، أمين اللجنة الرياضية، والطالب اسامة علاء، أمين مساعد اللجنة الرياضية، والطالب زياد شلش، أمين اللجنة الثقافية، والطالب لؤي عزت محمد، أمين مساعد اللجنة الثقافية، والطالبة مارينا منير ابراهيم، أمين اللجنة الفنية، والطالب محمد تامر الصيرفي، أمين مساعد اللجنة الفنية، والطالب خالد وليد غلوش، أمين اللجنة العلمية، والطالب عبدالرحمن حسن، أمين لجنة الجوالة، والطالبة رضوي رضا احمد، أمين مساعد لجنة الجوالة.