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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استجابة للإقبال الكبير من المواطنين.. مد العمل بسوق اليوم الواحد بالمنشية لليوم التالي على التوالي

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالاسكندرية
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وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية واستجابة للإقبال الكبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد بالمنشية بنطاق حي الجمرك، تم مد العمل بالسوق لليوم التالي على التوالي، وذلك لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى تفعيل صرف السلع التموينية للمواطن السكندري من خلال البطاقة التموينية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وذلك لصرف جميع السلع داخل سوق اليوم الواحد للتجار.

وجدير بالذكر أن سوق اليوم الواحد بنطاق حي الجمرك  يقام بجراج الشهر العقاري بالمنشية وذلك بدءا من الساعة ١٠ صباحاً حتى ٥ مساءً.

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