ضبط المتهم بقتل ربة منزل وإصابة زوجها أثناء سرقتهما بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل ربة منزل وإصابة زوجها أثناء قيامه بسرقتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بمصرع ربة منزل وإصابة زوجها علي يد عاطل.

وكشفت التحريات عن قيام عاطل بانهاء حياة ربة منزل واصابة زوجها خلال قيامه بسرقتهم، بمنطقة دار الكتب دائرة مركز القناطر الخيرية، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.