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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بسرقة خزينة من داخل معمل تحاليل بالعجوزة

ارشيفية
ارشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول ضبط عامل متهم بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي من داخل معمل تحاليل، و قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة

البداية بتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من مدير معمل تحاليل بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة الخزينة من داخل المعمل.

وبعمل التحريات تبين أن مرتكب الواقعة (عامل – له معلومات جنائية) قام بسرقة خزينة حديدية صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالى من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم ، على الفور تم القبض عليه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، هاتف محمول قام بشرائهما من متحصلات واقعة السرقة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة

المفتاح المصطنع النيابة العامة بشمال الجيزة بأسلوب المفتاح المصطن بسرقة خزينة حديدية حبس المتهم 4 أيام شرطة العجوزة