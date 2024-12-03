حبس المتهم بسرقة خزينة من داخل معمل تحاليل بالعجوزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول ضبط عامل متهم بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي من داخل معمل تحاليل، و قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة

البداية بتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من مدير معمل تحاليل بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة الخزينة من داخل المعمل.

وبعمل التحريات تبين أن مرتكب الواقعة (عامل – له معلومات جنائية) قام بسرقة خزينة حديدية صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالى من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم ، على الفور تم القبض عليه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، هاتف محمول قام بشرائهما من متحصلات واقعة السرقة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة