ليلة رقص معاصر تقدم عروض "خطوة أولى" غدًا بالمعهد الثقافي الإيطالي

تستعد ليلة رقص معاصر في دورتها الثامنة لإطلاق برنامج العروض الختامي "خطوة أولى"، غدًا الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالمعهد الثقافي الإيطالي في الزمالك، حيث تقام العروض يومي الأربعاء والجمعة، في تمام الثامنة مساءً، والدخول مجاني للجمهور.

و"خطوة أولى" هو البرنامج الختامي لعروض ليلة رقص معاصر بالقاهرة، حيث سيُقدم أربعة مشاريع فنية قصيرة من تصميم أربعة راقصين في خطواتهم الأولى نحو تصميم الحركة.

وتتضمن العروض عرض "ما بين كرسيين" لباسنت خورشيد، "يد في يد" لأحمد عماد، "همم في بيتنا شبح" لميريت أرنولد، "علامة استفهام" لخالد جيكا.

ويهدف البرنامج إلى منح هذه المواهب الجديدة فرصة لمشاركة أفكارهم ومفاهيمهم الفنية مع الجمهور، بالإضافة إلى تفاعلهم مع خبراء ومحترفين في مجال الرقص لتطوير مشاريعهم وإثراء تجاربهم الإبداعية.

يذكر أن ليلة رقص معاصر هي مبادرة مستقلة انطلقت من القاهرة قبل 11 عامًا، مخصصة للاحتفاء بفن الرقص المعاصر، وتشمل هذه المبادرة عروضًا وفيديوهات متنوعة صُممت على يد مصممي رقص مصريين ودوليين من دول مثل فرنسا، إنجلترا، ألمانيا.

وتُقام فعاليات الدورة الحالية ابتداءً من الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، وتشمل مدن القاهرة، الإسكندرية، ولأول مرة محافظة المنيا.