"مايكروسوفت" تواجه دعوى قضائية بـ 1.2 مليار دولار في بريطانيا بتهمة الاحتكار

صعدت شركات ومؤسسات بريطانية اليوم /الثلاثاء/، نزاعها القانوني مع شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت، بتهمة إساءة استغلال هيمنتها السوقية بفرض رسوم زائدة بشكل غير عادل على عملاء شركات الحوسبة السحابية المنافسة.

كما تتهم تلك الشركات، مايكروسوفت بإجبارها على استخدام حلول الحوسبة البديلة في دعوى قضائية تطالب بتعويضات تزيد عن مليار جنيه إسترليني (1.27 مليار دولار).

وزعمت الدعوى القضائية أن العملاء الذين يستخدمون خدمات أمازون ويب (AWS) أو منصة جوجل السحابية أو علي بابا كلاود - جميع المنافسين الرئيسيين لسحابة مايكروسوفت أزور - يتم إجبارهم على دفع المزيد من الأموال للحصول على ترخيص برنامج Windows Server المستند إلى السحابة الخاصة بالعملاق التكنولوجي، بينما تقدم سعرًا أرخص للشركات المنافسة والتي تديرها Windows Server وإجبارهم على استخدام خدمة الحوسبة السحابية Azure وتقييد المنافسة في هذا القطاع.

وتسعى المدعية عن الآلاف من الشركات والمؤسسات البريطانية في الدعوى القضائية ماريا لويزا ستاسي إلى الحصول على أكثر من مليار جنيه إسترليني كتعويض للشركات المتضررة وإعادة الأموال إلى المنظمات التي تم فرض رسوم زائدة عليها بشكل غير عادل.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تستعد فيه هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة؛ لوضع التدابير اللازمة لمعالجة الممارسات المناهضة للمنافسة في صناعة الحوسبة السحابية في موعد أقصاه ديسمبر 2024.

وتوصلت مايكروسوفت - في وقت سابق من هذا العام - إلى تسوية بقيمة 20 مليون يورو (21 مليون دولار) مع هيئة التجارة السحابية CISPE وأعضائها لإنهاء شكوى مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تتهم عملاق التكنولوجيا بممارسات ترخيص البرامج غير العادلة في قسم الحوسبة السحابية.

