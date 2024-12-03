تنظيم دورات تدريبية لريادة الأعمال وجلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة تنظيم 5 دورات تدريبية لريادة الأعمال، بالإضافة إلى 3 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتي استهدفت 300 سيدة ورجل وطفل من أهالي مدينة دراو وقريتي الطويسة والشطب بمركز دراو، بجانب قرية الأعقاب بمركز أسوان.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لتنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج المتنوعة لإنجاح فعاليات المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار فى كافة المجالات.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الفعاليات يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة متميزة من العلماء ورجال الدين والمتخصصين والرائدات الريفيات.

دورات ريادة الأعمال تهدف إلى تنمية المهارات

وأشارت إلى أن دورات ريادة الأعمال تهدف إلى تنمية المهارات وتسليط الضوء على موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، علاوة على رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن جلسات الدوار تهدف إلى رفع الوعى المجتمعي بقضايا السكان والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى دعم محاور التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمرأة ولباقي أفراد الأسرة.

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