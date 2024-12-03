الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع شولتس

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان هناك جدوى من مواصلة الاتصالات: "بالطبع هناك فائدة من مواصلة الاتصالات.. هناك دائما فائدة من استئنافها.. لقد قال الرئيس مرارا وتكرارا إنه لا يزال منفتحا على الحوار بهدف تحقيق أهدافنا.. استمرار الحوار مع شولتس بعد تصريحاته بشأن دعم أوكرانيا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وقام شولتس، يوم /الاثنين/، بأول زيارة غير معلنة لكييف منذ عامين، وكتب المستشار الألماني على صفحته على موقع "إكس"، أنه سيبلغ شخصيا فلاديمير زيلينسكي بخطط برلين لتزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 650 مليون يورو في ديسمبر. ويقال إن الحزمة الأخيرة تشمل أنظمة "أرض-جو IRIS-T"، ودبابات "ليوبارد 1"، وطائرات استطلاع وهجوم بدون طيار.

