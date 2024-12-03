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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد 27 يوما من عرضه.. "الهوى سلطان" يحقق إجمالى إيرادات 65 مليون جنيه

الهوى سلطان
الهوى سلطان
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حقق فيلم الهوى سلطان بإيرادات امس مليونا و39 ألفا و194 جنيها، ليتخطى إجمالى ما حققه الفيلم عقب اولى ايام عرضه وحتى  الآن 65 مليون جنيه.

فيلم "الهوى سلطان" تدور أحداثه حول علاقة صداقة قوية  بين سارة وعلى تعود منذ أيام المدرسة الابتدائية، مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد فى الآخر الصديق المثالى، ومع مرور الوقت تتغير الاحاسيس والاحداث فى إطار من الرومانسية والكوميديا

“الهوى سلطان ”تأليف وإخراج هبة يسرى فى أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة وبطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين

ايرادات فيلم الهوى سلطان منه شلبى واحمد داود فى الهوى سلطان