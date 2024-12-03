باحثة سياسية: على لبنان التحلي بالحكمة وتشكيل لجنة مراقبة دولية| فيديو

قالت الدكتورة زينة منصور، الباحثة السياسية، إن هناك ضرورة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إذ إنه يعتبر صيانة للاستقرار والأمن على جانب الحدود اللبنانية والإسرائيلية، مشيرةً إلى أن الحفاظ استقرار الجبهة هو بموجب اشتراطات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وأضافت زينة في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن الجانب اللبناني عليه التحلي بالحكمة، مشيرةً إلى أن هذا ما يأتي من المواقف الصادرة عن رئاسة الحكومة اللبنانية ومجلس النواب عبر الدعوة إلى ضرورة تكوين وتشكيل لجنة المراقبة الدولية المؤلفة من 5 ضباط وهم أمريكي وفرنسي ولبناني وأممي وإسرائيلي.

وتابعت، «هناك دعوة من قبل رئاستي الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لتشكيل اللجنة سريعا وعدم التباطؤ في موضوع بدء مهامها، لمجابهة خروقات الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ وقف إطلاق النار».