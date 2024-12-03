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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لسرعة التعامل معها.. محافظة الجيزة تتلقى بلاغات المواطنين على رقم واتس آب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تتلقي محافظة الجيزة بلاغات المواطنين لسرعة التعامل معها علي رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤  وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الواردة .

بالإضافة إلى انه يمكن للسادة المواطنين التقدم بالشكاوي علي البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg او الخط الساخن للمنظومة 16528 .

وقد اصدر اليوم الثلاثاء المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قراراً بتكليف السيد محمد عبد الحميد محمود مرعي للقيام بأعمال رئيس حي الدقي بجانب عمله رئيساً للوحدة المحلية لمدينة الجيزة.

تتلقي محافظة الجيزة تتلقي محافظة الجيزة بلاغات السادة المواطنين رقم واتس اب شكاوي المواطنين الواردة شكاوي علي البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة