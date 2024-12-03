جامعة قناة السويس تعلن بدء ورش عمل لتفعيل خدمات مركز الإرشاد النفسي

عقد مركز الإرشاد النفسي في جامعة قناة السويس اجتماعًا تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بهدف تعزيز دور المركز في تقديم الدعم النفسي والتوعية لطلاب الجامعة والمجتمع المحلي.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن رؤية المركز تهدف إلى أن يصبح مرجعًا وطنيًا ودوليًا رائدًا في مجال الاستشارات النفسية والإرشادية، مشيرًا إلى أن رسالته تتمثل في دعم المستفيدين من خلال تقديم برامج تدريبية وتوعوية واستشارات فردية وجماعية تسهم في تحسين الصحة النفسية وتنمية قدرات الأفراد.

وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول، أن المركز يضم وحدات متخصصة تشمل: وحدة التدريب والتوعية، وحدة الاختبارات والمقاييس، وحدة الدراسات والبحوث، ووحدة الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية للطلاب، لافتًا إلى أن هذه الوحدات تقدم خدمات متنوعة تشمل تدريب الباحثين، تقديم المقاييس النفسية، وتنظيم ورش عمل تربوية بهدف دعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفي سياق الجهود المبذولة، أعلن المركز عن عزمه تنظيم زيارات ميدانية لكليات الجامعة بالتنسيق مع مركز الدعم الأكاديمي لتنفيذ ورش عمل تهدف إلى التعريف بخدمات المركز وتوعية الطلاب بأهمية الصحة النفسية، مع توفير استشارات فردية وجماعية تُعنى بمساعدة الطلاب على مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن المركز يقدم خدمات وقائية واستشارية مثل تنمية الصحة النفسية، إدارة الضغوط، وتعديل السلوك، كما يسهم في تدريب الأخصائيين النفسيين وتعزيز مهاراتهم المهنية.