وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الفيوم معدلات الأداء بملفي "التصالح" و"تقنين أراضي الدولة"

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وفي بداية اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري علي متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات المختلفة من المديريات والقطاعات بالمحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تركز على بناء الإنسان المصري في عدد من المحاور بينها الصحة، التعليم، التنمية المحلية والاقتصادية والثقافة وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها جميع أفراد الأسرة .

كما بحثت الدكتورة منال عوض مع محافظ الفيوم آخر المستجدات الخاصة بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، حيث أكدت الدكتورة منال عوض علي سرعة الانتهاء من كافة الملفات المقدمة، والاستمرار في تيسير الإجراءات علي كافة المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق المستهدفات الموضوعة والحفاظ علي حق الدولة والمواطنين في تلك الملفات المهمة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلي أنه يعقد اجتماعات دورية مع القيادات التنفيذية و رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، لمتابعة ملفي التصالح والتقنين وحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، وحث وتوعية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتي الآن، بسرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، وإنهاء كافة الاجراءات والاستفادة من التسهيلات التي يتم منحها من خلال دورة عمل التصالح الجديدة، حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما تطرق اللقاء كذلك إلي متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي يتم تنفيذها في ٦٣ قرية بمركزي أطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وعلي رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس حياة المواطنين في القري المستهدفة ، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق الخدمية، مشيرة إلي أهمية تشغيل كافة المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بكامل طاقتها بعد نهو أعمالها الإنشائية وتسليمها وتأثيثها، حتي يستفيد منها جميع المواطنين والتأكد بصورة مستمرة من مستوى أداء الخدمات المقدمة بها .

وقال الدكتور أحمد الأنصاري أن العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، قد تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية، وتم تسليمها وتأثيثها ودخلت الخدمة بكامل طاقتها، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد آخر من المشروعات، وجار تسليمها لتدخل الخدمة، وبلغت المشاريع الأخرى نسب تنفيذ عالية، كما أكد " الأنصاري" على الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة.

واختتم الاجتماع باستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وذلك في مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ومنظومة النظافة.

وشددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية علي أرض محافظة الفيوم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للمواطنين وبصفة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يحقق رضا المواطنين في كافة المدن والمراكز .